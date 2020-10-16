ЦИК назвал предварительную дату выборов в Киргизии

Киргизии предстоят президентские выборы и в очередной раз — парламентские. В республиканском ЦИК озвучили примерные даты голосования. Оно придется на конец 2020 — начало 2021 годов.

Председатель Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова уточнила ТАСС, что главу страны киргизы будут выбирать, скорее всего, 17 января 2021-го. Дату назначит парламент. По закону голосование должно состояться в течение трех месяцев после отставки президента.

«Ориентировочно это 17 января», — сказала она.

Повторные парламентские выборы, добавила Шайлдабекова, запланированы в Киргизии на 20 декабря.

Накануне об уходе в отставку заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Он заметил, что не держится за власть и считает для себя главным мир в стране и целостность киргизского народа. Глава государства заметил, что «агрессия продолжается» даже после утверждения нового состава правительства и назначения премьер-министром Садыра Жапарова.

Ситуация в Киргизии накалилась после состоявшихся 4 октября парламентских выборов, по результатам которых в правительстве оказались только четыре партии. В стране начались протесты, столкновения силовиков и оппозиции. На фоне происходящего ЦИК отменил итоги выборов.