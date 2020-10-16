Политолог объяснил, как освобожденный из СИЗО политик стал главой Киргизии

Исполняющим обязанности президента Киргизии стал Садыр Жапаров. Меньше недели назад он еще был в СИЗО, а теперь стал главой государства. Как сложилась такая ситуация, объяснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Это говорит о том, силы, структуры, толпа, криминальные структуры, которые стояли за массовыми выступлениями, должны были ввести в руководство страны каких-то своих представителей, легитимизировать себя во власти. В этом отношении, видимо, Жапаров подошел больше всего», — сказал собеседник «360».

По его словам, на депутатов, избравших Жапарова премьером, могли оказывать давление митингующие. Так сейчас происходит со многими структурами власти в Киргизии. Солонников отметил, что все структуры, кроме силовиков, начали разваливаться. Первой была Центральная избирательная комиссия, которая провела выборы, а потом сразу же отменила их результаты.

«Потом провалился парламент, который начал принимать решения под давлением улицы. Потом, видимо, были сделаны предложения, от которых невозможно было отказаться, как в известном фильме „Крестный отец“, для президента, а потом для спикера парламента. То есть налицо организованное давление, которое было проведено в Киргизии», — уверен Дмитрий Солонников.

Аргументов же, чтобы сохранить влияние в стране, у бывшей власти уже не осталось.

В ночь с 5 на 6 октября протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома и установили там свой контроль. После переговоров они освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет, и бывшего депутата Садыра Жапарова. Последний находился под стражей за захват заложников и угрозу убийством.