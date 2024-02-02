Мир 02 февраля 2024, 18:39 Суд ООН отклонил ряд вопросов в рамках иска Украины к России из-за СВО Суд ООН отказался рассматривать часть вопросов в рамках иска Украины против РФ Daniel Kalker / Global Look Press

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Международный суд ООН в Гааге постановил, что обладает необходимой юрисдикцией в арбитражном разбирательстве между Украиной и Россией о применении конвенции о геноциде, однако ограничил ряд рассматриваемых вопросов. Решение во время заседания огласила судья Джоан Донохью.

В рамках этой площадки суд не станет рассматривать ряд вопросов по иску Украины о применении конвенции о геноциде. Представители судебной панели отклонили шесть возражений российской стороны по иску Украины, признав его приемлемым.

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Днем ранее, 1 февраля, суд ООН отказал в удовлетворении украинского иска о признании России «страной-агрессором». Кроме того, суд отклонил просьбу киевского режима о признании Луганской и Донецкой народных республик «террористическими государствами».

Политолог Эльвина Сеитова отмечала, что решение суда в четверг стало большим провалом для Украины. По ее словам, киевский режим предлагает инициативы многочисленными спекуляциями и нахрапом, поэтому антироссийский иск не стал исключением.