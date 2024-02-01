Мир 01 февраля 2024, 09:20 ООН отказалась признавать Россию «страной-агрессором» МИД РФ: Международный суд ООН отказался признать Россию «страной-агрессором»

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Международный суд ООН отказал Украине в требовании признать Россию «страной-агрессором». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

«Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию „государством-агрессором“», — указали в диппредставительстве.

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Также суд не стал признавать Донецкую и Луганскую народные республики «террористическими государствами» по требованию украинских властей. В российском МИДе отметили, что вердиктом Международного суда ООН режим президента республики Владимира Зеленского планировал подкрепить свои просьбы о передаче ему «украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций».

Украина подала иск на Россию в 2017 году. Власти страны мечтали, чтобы действия России в Донбассе признали нарушением Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Однако председатель суда Джоан Донохью отклонила претензии. По ее словам, в Донбассе Россия соблюдала большую часть положений конвенции.