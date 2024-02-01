Мир 01 февраля 2024, 14:18 Решение суда ООН по иску Украины к России назвали большим провалом Политолог Сеитова назвала провалом решение суда ООН по иску Украины к России Daniel Kalker / Global Look Press

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Решение Международного суда ООН, отклонившего большинство претензий Украины к России, стало провалом Киева в Гааге. Такое мнение выразила политолог Эльвина Сеитова. Ее слова привело РИА «Новости».

Эксперт подчеркнула, что Украина ведет политику в стиле «дипломатического гопничества». Все инициативы продвигались нахрапом и многочисленными спекуляциями, поэтому процесс по иску к России не стал исключением.

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Однако Международный суд ООН не принял необоснованные обвинения украинских властей в адрес России, в том числе об ущемлении прав крымских татар в Крыму, отметила Сеитова. Она выразила благодарность всем, кто участвовал в работе суда в составе российской делегации и внес свой вклад в сбор свидетельских показаний.

«Вместе мы можем разбивать любые стены пропаганды и лжи», — подытожила Сеитова.

Международный суд ООН отказался признавать Россию страной-агрессором. Судебная инстанция также признала клеветой обвинения в адрес РФ о дискриминации крымских татар. В МИД России потребовали извинений.