Совместный истребитель сделает Россию и Индию союзниками. Это прямая угроза США

Россия готова создать истребитель пятого поколения вместе с Индией. Шансы на сотрудничество выросли после заказа Минобороны России на новые Су-57. Такой альянс выгоден сразу с нескольких сторон — он усилит позиции России на мировой арене, принесет деньги и ослабит США.

Индия и Россия работали над совместным проектом FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) с 2010 года. Он предполагал создание первого индийского истребителя пятого поколения на основе российского Су-57. Индийскую сторону представлял разработчик Hindustan Aeronautics, а российскую — ОКБ имени Сухого. В апреле 2018 года Индия решила покинуть проект, посчитав российский истребитель недостаточно малозаметным и предъявив еще ряд претензий.

Сейчас у стран появился шанс вернуться к диалогу в рамках проекта FGFA.

«Мы готовы продолжать переговоры по истребителю пятого поколения. В программе Су-57 произошло важное событие — Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал, ну, а конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать», — сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров РИА «Новостям».

Как считает главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис, сотрудничество с Индией сыграет на руку России в ее соревновании с США.

Штаты привыкли доминировать над остальными странами и для этого применяют разные способы. Главный козырь — это превосходство доллара в международной торговле. Россия, Китай, Турция и несколько других стран уже пытаются отказаться от использования американской валюты. Москва старается все чаще проводить торговые транзакции с рублем, но в этой области доллар все равно пока доминирует.

Второй способ контроля своей власти для США — это продажа оружия. Военная промышленность Штатов просто огромная. Они экспортируют в десять раз больше оружия, чем Россия. Продавая оружие другой стране, Вашингтон автоматически вовлекает ее в своеобразный союз с собой.

«Когда ты поставщик основных технологий, запасных частей и обновлений, страна не пойдет против тебя. Вряд ли какое-то государство будет атаковать США, если все оружие оно купило у них», — предположил эксперт в разговоре с «360».

Россия эту власть пытается подорвать и предлагает продажу оружия на более выгодных условиях. Самый очевидный пример — успешная продажа зенитной ракетной системы С-400 Турции.

Вооружение это та область, где Москва составляет настоящую конкуренцию Вашингтону. Российское вооружение во многих областях — особенно в области авиации и противоракетной обороны — не уступают тем, что есть у США, если не являются лучше Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews

Пятое поколение истребителей представляет собой самое продвинутое оружие. Например, представитель такого оружия российский Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Самолет также может преодолеть ПВО противника и поразить наземные и надводные цели. Такой истребитель можно назвать прямой угрозой для США.

«Пятое поколение истребителей означает, что Россия может продавать продвинутые военные технологии. И все те, кто будут закупать его у России, автоматически станут ее партнерами», — добавляет собеседник «360».

Политика по продаже оружия направлена не столько на заработок денег, сколько на создание союзов между странами. Для России это шанс укрепить свои позиции на геополитической арене и ослабить США.

Помимо этого, Индия является хорошим клиентом с большим рынком и деньгами. Ее не хочется терять после стольких лет сотрудничества.