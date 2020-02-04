Россия начнет производить С-400 по заказу Индии

«Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом. В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии», — отметил глава ведомства.

В октябре 2018 года Россия и Индия договорились о поставке РЗС С-400. За пять полков новейших комплексов Нью-Дели должен будет заплатить 5,43 миллиарда долларов. Эта сделка стала крупнейшей в истории «Рособоронэкспорта». Поставки предполагается завершить во втором квартале 2025 года. Договора на поставки С-400 также заключили Турция и Китай.

Ранее сообщалось, что этом году российская армия получит зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», которые во многом будут превосходить зарубежные аналоги. Средство ПВО сможет сбивать объекты от низколетящих вертолетов до ракет в ближнем космосе.