Россия и Турция «решительно завершили» сделку по С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вместе с Владимиром Путиным «решительно завершил» сделку по зенитной ракетной системе С-400.

Это было достигнуто, подчеркнул Эрдоган, вопреки давлению на страны извне.

«Мы очень хорошо оценили прошедший год в отношении двусторонних отношений. Несмотря на всяческое любое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400», — заявил Тайип Эрдоган на встрече с президентом России в Берлине.

Кроме того, турецкий лидер обратил внимание на совместный проект по постройке АЭС в Турции. По его словам, это имеет очень важное значение для его страны.