Сторонники и противники России устроили стычку у посольства в Праге

У посольства России в Праге прошла акция в поддержку властей Чехии, которые решили выслать 18 российских дипломатов. Все закончилось стычкой участников митинга со сторонниками России. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, акцию организовала гражданская инициатива «Миллион мгновений». К ней присоединились около 100 активистов, которые принесли с собой плакаты с оскорбительными надписями в адрес руководства России и пророссийски настроенного президента Чехии Милоша Земана.

Почти сразу к посольству пришли около 10 сторонников России, которые решили заявить о своем несогласии с решением чешских властей. Между активистами началась стычка, которую быстро прекратили полицейские, которые охраняли здание дипмиссии. Одного из участников антироссийского митинга задержали. Некоторым выписали штрафы за отсутствие масок.

Накануне власти Чехии заявили о высылке 18 российских дипломатов. Их заподозрили в связях со спецслужбами РФ и причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В МИД России выразили протест чешским властям. В ведомстве отметили, что в стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России руководство Чехии «даже превзошло своих заокеанских хозяев». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в ближайшее время Москва объявит о конкретных ответных шагах.