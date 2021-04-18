Захарова анонсировала прикладной ответ на высылку российских дипломатов из Чехии

Заявления Праги о высылке российских дипломатов, которые якобы связаны с разведкой, карикатурны. Главной их целью было перекрыть информацию о подготовке госпереворота в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«(Прага) вчера продемонстрировала отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах, и, непосредственно, в выстраивании двухсторонних отношений с нашей страной», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Захаровой, этот механизм вассалитета двадцать первого века на новом технологическом уровне привели в действие американские власти.

«Что Варшава, что Прага обслуживают интересы США», — добавила спикер МИД.

В ближайшее время Москва объявит о конкретных ответных шагах на высылку российских дипломатов из Чехии.

«Конкретная прикладная реализация этого решения ждет их (Прагу — прим. ред.), я думаю, в ближайшее время», — заключила она.

Накануне власти Чехии заявили о высылке 18 сотрудников дипмиссии России. В Праге считают, что дипломаты являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Помимо этого чешская сторона обвинила Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.