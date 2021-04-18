«Превзошли заокеанских хозяев»: МИД России назвал абсурдными обвинения Чехии из-за взрывов во Врбетице

МИД России выразил протест Чехии после того, как из страны выслали 18 дипломатов. В Праге это объяснили тем, что сотрудники ГРУ якобы были причастны к взрывам во Врбетице в 2014 году.

«Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — сказано в релизе МИД России.

В ведомстве назвали это решение руководства Чехии враждебным шагом, который стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Прагой в течение последних лет. Как отметили в министерстве, в этой истории виден американский след.

«В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно заявлению МИД, Россия выражает решительный протест властям Чехии. После этой провокации Москва примет ответные меры, которые заставят ее авторов «осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между странами».

Накануне Чехия объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства по подозрению в работе на российскую разведку и причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «360» отметил, что чешское руководство решилось на такой шаг под давлением Вашингтона и Брюсселя.