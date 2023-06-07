Мир 07 июня 2023, 01:58 Стрельба произошла на территории университета в США. Пострадали 5 человек NBC: минимум пять человек могли пострадать при стрельбе на территории университета в США

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Неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в американском городе Ричмонд. По предварительным данным, могли пострадать минимум пять человек, сообщил телеканал NBC.

Правоохранители пока не смогли задержать стрелявшего, указал источник телеканала. Стрельба произошла рядом с театром «Альтрия». В момент нападения там проходил выпускной старшей школы.

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Экстренные службы призвали студентов не выходить на улицу. На месте происшествия работает большое количество правоохранителей, отметил RT.

Массовая стрельба произошла в США 23 мая. Все случилось в жилом доме в городе Нэш (штат Техас). Жертвами происшествия тогда стали четыре человека. По данным полиции, подозреваемого задержали, когда он выходил на улицу. До этого мужчина прятался в доме, предварительно забаррикадировавшись.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в начале мая сообщала, что случаи массовой стрельбы в США регистрируются с начала 2023 года чаще одного раза в сутки. Только за первые 128 дней нынешнего года произошло больше 200 случаев. Жертвами таких происшествий стали больше 14 тысяч человек.