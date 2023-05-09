Мир 09 мая 2023, 00:18 Массовая стрельба в США происходит чаще раза в день — Белый дом Белый дом: более 14 тысяч человек погибли в 2023 году из-за массовой стрельбы в США Pxhere

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Массовая стрельба регистрируется в США с начала 2023 года чаще одного раза в сутки — в первые 128 дней нынешнего года произошло больше 200 случаев. Жертвами таких происшествий стали свыше 14 тысяч человек, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова привел ТАСС.

«В США в первые 128 дней нынешнего года произошло более 200 случаев массовой стрельбы — в среднем более одного раза за сутки. По достоверным оценкам, более 14 тысяч человек погибли в этом году в результате актов насилия с применением огнестрельного оружия», — сказала Жан-Пьер.

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Она назвала это кризисом, «который республиканцы в Конгрессе отказываются разрешать».

По словам пресс-секретаря Белого дома «день за днем» места, которые необходимы для повседневной жизни, «подвергаются атакам с применением боевого оружия» в Штатах.

«Речь идет о защите наших детей, о защите наших культовых учреждений, о защите нашей повседневной жизни», — сказала Жан-Пьер на брифинге.

В торговом центре города Аллен американского штата Техас в субботу, 6 мая, мужчина стал стрелять по людям. Он застрелил восемь человек на месте, ранил еще семерых. Всего было слышно не менее трех десятков выстрелов.