Мир 24 мая 2023, 01:39 Четыре человека стали жертвами стрельбы в США Fox News: четыре человека погибли в результате стрельбы в США Unsplash

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Массовая стрельба произошла во вторник, 23 мая, в жилом доме в городе Нэш (штат Техас). Ее жертвами стали четыре человека, сообщило местное отделение телеканала Fox News.

По данным полиции, подозреваемого задержали, когда он выходил на улицу. До этого мужчина прятался в доме, предварительно забаррикадировавшись. Информация о личностях погибших и мотивах преступления пока не приводилась.

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Ранее четыре человека, в том числе нападавший, погибли в результате стрельбы и поджогов в американском округе Бентон в Вашингтоне. Полицейские обнаружили два горящих дома, в которых находились тела трех погибших.

Спустя время полицейские нашли грузовик подозреваемого в поджогах и стрельбе. Из автомобиля последовали выстрелы, им пришлось открыть стрельбу в ответ. В итоге, внутри автомобиля правоохранители нашли неопознанное тело, писал RT.