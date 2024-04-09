09 апреля 2024, 20:27
Байден продлил режим санкций против России
Байден продлил еще на год действие антироссийских санкций
Президент США Джо Байден продлил действие режима введенных против России санкций еще на год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Продление действий коснулось санкционных мер, которые ввели 21 февраля 2022, 20 сентября 2018 года и 6, 16 и 20 марта, а также в декабре 2014 года.
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В документе указали, что санкции будут оставаться в силе, поскольку «действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против семи физических лиц из четырех стран и 86 организаций из России. В список ограничений попали граждане Украины, России, Румынии и Израиля. Рестрикции ввели на срок от трех до 10 лет.
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