Страны G7 договорились не допустить появления у Ирана ядерного оружия | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:01 Страны G7 договорились не допустить появления у Ирана ядерного оружия Главы МИД стран G7 обвинили Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ

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Министры иностранных дел «Большой семерки» высказали позицию о возможности появления ядерного оружия у Ирана. В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7 по итогам встречи, прошедшей в Германии, министры пообещали не допустить создания Ираном ядерных ракет и бомб. Их слова привел ТАСС.

«Мы подтверждаем нашу абсолютную уверенность в том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия», — сказано в документе.

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Министры пояснили, что ядерная программа иранского государства постоянно растет и это вызывает определенное беспокойство. Главы МИД призвали власти страны выполнить свои юридические и политические обязательства.

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Участники совещания также заявили, что Иран не показывает готовности сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия.

По итогам встречи политики заключили, что продолжат решать проблемы ядерной эскалации со стороны Ирана и недостаточного сотрудничества с МАГАТЭ.

Саудовская Аравия 1 ноября передала США информацию о «неизбежной атаке» Ирана. Официальный представитель иранского МИД Насер Канани опроверг эту информацию, отметив, что республика придерживается политики добрососедства.