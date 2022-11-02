Информацию о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию опровергли в Иране | 360°

Мир 02 ноября 2022, 19:55 Информацию о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию опровергли в Иране Представитель МИД Канани заявил, что Иран не планирует нападать на Саудовскую Аравию РИА "Новости"

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Официальный представитель иранского МИД Насер Канани опроверг информацию о якобы готовящемся нападении республики на Саудовскую Аравию. Его заявление опубликовали на сайте ведомства Ирана.

Он отметил, что республика придерживается политики добрососедства.

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«Действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами», — подчеркнул Канани.

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Саудовская Аравия 1 ноября передала США информацию о «неизбежной атаке» Ирана. Источник газеты The Wall Street Journal сообщил, что Соединенные Штаты, королевство и ряд других государств повысили уровень боевой готовности национальных войск, так как Иран якобы готовил нападение на Саудовскую Аравию и на Эрбиль в Иракском Курдистане. При этом источник заверил, что атака должна произойти в ближайшее время.

Иран якобы хотел напасть на королевство, чтобы отвлечь внимание от внутренних беспорядков, связанных с убийством девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.

Власти сообщили, что у задержанной случился сердечный приступ и ее отправили в больницу. Спустя три дня девушка умерла. После происшествия по всей стране начались акции протеста. Многие девушки, в том числе школьницы, демонстративно снимали хиджабы в память об Амини.