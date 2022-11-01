Саудовская Аравия поделилась с США данными о «неизбежной атаке» из Ирана | 360°

Мир 01 ноября 2022, 22:55 Саудовская Аравия поделилась с США данными о «неизбежной атаке» из Ирана WSJ: Саудовская Аравия передала США данные о «неизбежной атаке» из Ирана

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Саудовская Аравия передала Соединенным Штатам данные о «неизбежной атаке» из Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц.

Источник отметил, что Штаты, Саудовская Аравия и некоторые другие страны повысили уровень боевой готовности своих войск. По данным саудовских официальных лиц, Иран якобы готовит атаки на королевство и на Эрбиль в Иракском Курдистане. Собеседник газеты утверждает, что страна делает это для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних беспорядков.

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Протесты начались в Иране в середине сентября. Беспорядки спровоцировала история убитой девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. По словам властей, у девушки случился сердечный приступ, после которого ее госпитализировали в больницу. Спустя три дня она умерла.

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После случившегося представители ООН призвали Иран расследовать обстоятельства смерти 22-летней девушки, сообщил RT.