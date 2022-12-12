Мир 12 декабря 2022, 04:06 Страны ЕС почти достигли соглашения по потолку цен на газ — МИД Италии Глава МИД Италии Таяни: в ЕС почти достигли соглашения по потолку цен на газ Pxhere

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В Евросоюзе почти достигнуто соглашение по потолку цен на газ. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Его слова привело агентство ANSA.

Таяни отметил, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин сейчас находится в Брюсселе.

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«Наш министр Пикетто-Фратин упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ, и мы почти достигли этого», — сказал политик.

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Ранее стало известно, что группа из 12 стран ЕС обратилась в сообщество с требованием снизить ценовой потолок за российский газ. По данным Bloomberg, коалицию вошли Польша, Италия, Греция и Бельгия. Эту тему поднимут на встрече министров энергетики стран Евросоюза, которую планируют провести на следующей неделе.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что введение лимита цен на нефть из России пока не принесло видимых результатов. По его мнению, нет полной уверенности в том, что это будет реализовано. Как заметил бен Сальман, эти ограничения используются в политических целях.