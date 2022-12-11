Мир 11 декабря 2022, 11:14 Более 10 стран Евросоюза выступили за снижение потолка цен на газ Bloomberg: 12 стран Евросоюза потребовали снизить потолок цены российского газа РИА «Новости»

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Группа из 12 стран Европейского союза обратилась в сообщество с требованием снизить ценовой потолок за газ из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источника, инициаторы идеи намерены снизить негативные последствия для бизнеса и европейских потребителей. В коалицию вошли Польша, Италия, Греция и Бельгия.

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Вопрос о потолке цены на российский газ поднимут на встрече министров энергетики стран ЕС, которое запланировали на следующей неделе.

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«Если требование не выполнят, то у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение», — сказано в материале.

Ранее страны ЕС, «Большой семерки» и Австралия ввели потолок цен на нефть из России, перевозимую морским путем. Ее предельную стоимость установили на уровне 60 долларов за баррель.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе признал, что поддержка санкционных ограничений против России обернулась в итоге огромным ущербом для самой Европы. По его словам, европейцам обещали поставить страну на колени, однако в ЕС резко возросла стоимость продуктов питания, газа и электричества.