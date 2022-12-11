Мир 11 декабря 2022, 22:32 Саудовская Аравия не увидела ощутимых результатов от потолка цен на нефть из России Принц Саудовской Аравии счел неэффективным введение потолка цен на нефть из России Pxhere

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Введение лимита цен на российскую нефть пока не принесло видимых результатов. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, сообщил сайт Taqa.

«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — сказал бен Сальман на форуме в Эр-Рияде.

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По его мнению, в расчет нужно брать реакцию России на подобные санкции при рассмотрении ситуации на мировых нефтяных рынках. Эти ограничения, как заметил министр, используются в политических целях. Удастся ли с их помощью добиться результата пока не ясно.

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По словам бен Сальмана, существует несколько факторов, которые продолжат влиять на рынки нефти. Один из них заключается в антиковидных мерах в Китае.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не столкнется с потерями из-за попыток установить потолок цен на нефть. Он пояснил, что предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым Россия продает топливо.