11 декабря 2022, 22:32
Саудовская Аравия не увидела ощутимых результатов от потолка цен на нефть из России
Принц Саудовской Аравии счел неэффективным введение потолка цен на нефть из России
Введение лимита цен на российскую нефть пока не принесло видимых результатов. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, сообщил сайт Taqa.
«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — сказал бен Сальман на форуме в Эр-Рияде.
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По его мнению, в расчет нужно брать реакцию России на подобные санкции при рассмотрении ситуации на мировых нефтяных рынках. Эти ограничения, как заметил министр, используются в политических целях. Удастся ли с их помощью добиться результата пока не ясно.
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По словам бен Сальмана, существует несколько факторов, которые продолжат влиять на рынки нефти. Один из них заключается в антиковидных мерах в Китае.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не столкнется с потерями из-за попыток установить потолок цен на нефть. Он пояснил, что предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым Россия продает топливо.
Нефть
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