Мир 26 ноября 2022, 09:49 Страны ЕС начали усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках» WSJ: страны ЕС начали патрулировать подводные трубопроводы после ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Европейские страны начали усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках». Власти ЕС назвали эту задачу одной из приоритетов национальной безопасности, сообщил The Wall Street Journal.

В Европе опасаются повторения диверсий, поэтому усилили патрулирование газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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Для безопасности подводных трубопроводов и морских буровых платформ регулярно курсируют подводные беспилотники и военная авиация. Охрана усилена военными, подразделениями полиции и отрядами спецназа.

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Ранее Global Times назвало НАТО выгодополучателем от аварий на «Северных потоках». Утечки газа перешли в разряд инструментов политического влияния.

Об утечке на газопроводах стало известно 26 сентября, Она произошла у берегов Дании. По предварительной информации, причиной случившегося стала умышленная диверсия.