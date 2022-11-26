26 ноября 2022, 09:49
Страны ЕС начали усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»
WSJ: страны ЕС начали патрулировать подводные трубопроводы после ЧП на «Северных потоках»
Европейские страны начали усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках». Власти ЕС назвали эту задачу одной из приоритетов национальной безопасности, сообщил The Wall Street Journal.
В Европе опасаются повторения диверсий, поэтому усилили патрулирование газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Для безопасности подводных трубопроводов и морских буровых платформ регулярно курсируют подводные беспилотники и военная авиация. Охрана усилена военными, подразделениями полиции и отрядами спецназа.
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Ранее Global Times назвало НАТО выгодополучателем от аварий на «Северных потоках». Утечки газа перешли в разряд инструментов политического влияния.
Об утечке на газопроводах стало известно 26 сентября, Она произошла у берегов Дании. По предварительной информации, причиной случившегося стала умышленная диверсия.
Газопровод Северный поток — 2
Евросоюз
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