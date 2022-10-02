Экс-советник главы Пентагона заявил, кто мог напасть на «Северные потоки» | 360°

Мир 02 октября 2022, 04:28 Поделиться Telegram

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Viber Экс-советник главы Пентагона заявил, кто мог напасть на «Северные потоки» Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США или Британия могли атаковать «Северные потоки»

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Атаковать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли США или Великобритания. Такое заявление сделал американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — сказал Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

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Трубы газопровода, как объяснил полковник, необычайно прочные из-за своей конструкции. Для их повреждения, по его словам, нужно было использовать сотни килограммов тротила.

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Также Макгрегор указал на абсурдность обвинений в адрес России. Полковник напомнил о высоких доходах страны от экспорта энергоресурсов. Также, по его мнению, разрушение «Северных потоков» невыгодно и Германии, ведь ФРГ была заинтересованы в поступлении голубого топлива из России.

В начале текущей недели пробоины нашли сразу в нескольких местах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По одной из версий, повреждения нанесли в результате диверсий. Российский президент Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба. Шансы для установления ответственных в саботаже на газопроводах очень высокие, счел прокурор шведского подразделения по делам безопасности Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование.

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