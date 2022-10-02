Названа выгода НАТО от аварий на «Северных потоках» | 360°

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Названа выгода НАТО от аварий на «Северных потоках»

Global Times назвало НАТО выгодополучателем от аварий на «Северных потоках»

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Реакция НАТО касательно аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является показательной, поскольку призвана показать альянс в высоком моральном свете. Однако НАТО получил самую большую выгоду от приостановок поставок российского газа в Европу, написало издание Global Times.

«Конфронтация России и Запада усилится  еще больше после заявлений НАТО. Теперь Европа полностью энергетически зависима от США», — отметили в материале.

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Авторы статьи подчеркнули, что утечки газа являются не только проблемой экологии и энергетики, но и существенным инструментом политического влияния.

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«Германия находится в наручниках у США, ей нужно поднимать свои собственные рычаги влияния при переговорах с Россией. Пока что авария на „Северных потока“ только ухудшит жизнь простых немцев. ФРГ вложила много средств в „СП — 2“, чтобы получать дешевую русскую энергию», — заметили журналисты.

Утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили 26 сентября у берегов Дании. По предварительной информации, причиной случившегося стала умышленная диверсия.

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