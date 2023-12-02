Мир 02 декабря 2023, 14:39 Странам НАТО предложили подготовиться к конфронтации с Россией Глава BBN Сивера призвал НАТО нарастить потенциал для «сдерживания» России РИА «Новости»

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Странам НАТО в ближайшие три года следует усилить подготовку к возможной конфронтации с Россией. Об этом газете Nasz Dziennik заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера.

«Если мы хотим избежать [конфликта], то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий трехлетний временной горизонт для подготовки к конфронтации», — указал он.

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Сивера подчеркнул, что военный потенциал поможет «сдержать» Россию, которая наращивает свою оборонную промышленность. Таким образом глава BBN прокомментировал исследование, в котором говорилось о возможной конфронтации НАТО и России через шесть-девять лет.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил причины и цели гибридной войны Запада против России. Глава МИД назвал западных политиков трусами и напомнил, что российская сторона представила весомые аргументы своей позиции, на которые никто не возразил. По мнению Лаврова, страны Европы и США решили отказаться от ОБСЕ и направили все силы для поддержки блока НАТО.