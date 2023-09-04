Мир 04 сентября 2023, 12:44 Захарова назвала фашистами власти Украины из-за гонений верующих Захарова сравнила Украину с Третьим рейхом из-за оцепления монастыря УПЦ Соцсети

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Оцепление Свято-Богоявленского женского монастыря в Тернопольской области наглядно продемонстрировало суть украинского руководства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Эти возмутительные действия в очередной раз наглядно демонстрируют, что сегодня на Украине — самый настоящий неонацистский режим, а его руководство — фашисты, следующие заветам своих „кумиров“ из Третьего рейха», — отметила Захарова.

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Ранее украинские полицейские с автоматами и представители военкоматов оцепили территорию кафедрального собора канонической УПЦ в Каменце-Подольском. Сотрудники территориального центра комплектования раздавали паломникам повестки и не выпускали их за территорию храма. Они останавливали мужчин и проверяли документы, чтобы разыскать среди прихожан возможных уклонистов.