Сторонники Лукашенко собрались в центре Минска

Во вторник, 8 сентября, в центре Минска собрались сторонники Лукашенко в знак поддержки президента. Белорусы держат в руках государственный флаг и православные иконы.

Сторонники Лукашенко идут колонной по центру Минска, сообщает РИА «Новости». У мимо проезжающих машин играют песни в поддержку белорусского президента.

Также сегодня в Минске началась акция в поддержку задержанного оппозиционера Марии Колесниковой. Многие собравшиеся скандировали: «Свободу» и «Мария — ты герой». По предварительным данным, на акции собрались несколько сотен человек, в основном девушки. По неподтвержденной информации, силовики задержали несколько участников акции.

Известно, что активисты направлялись к площади Независимости, но изменили свой маршрут, когда толпу начали сопровождать автозаки.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что после проведения реформы Конституции могут пройти досрочные президентские выборы. При этом белорусский лидер добавил, что «просто так не уйдет» и «все это не бросит».