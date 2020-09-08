Лукашенко не исключил проведение досрочных президентских выборов

Александр Лукашенко не исключает проведение досрочных выборов президента Белоруссии. Но только после реформы Конституции.

«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — заявил Лукашенко. Его процитировал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Также президент Белоруссии пообещал, что «просто так не уйдет» и «все это не бросит».

«Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» — заявил Лукашенко.

Интервью у президента Белоруссии брали российские журналисты. Они делятся выдержками из беседы.

Лукашенко также признал, что немного «пересидел» на своем посту. Но сейчас он уходить не намерен, потому что только он «сможет защитить Беларусь».

Кроме того, глава Белоруссии заявил, что Мария Колесникова собиралась сбежать к сестре на Украину. И он одобряет действия МВД и пограничников, которые задержали члена Координационного совета оппозиции. Теперь Белоруссия потребует вернуть на родину двух других оппозиционеров, которые сейчас находятся на территории Украины — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.