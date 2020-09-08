Акция в поддержку Колесниковой началась в Минске

В Минске началась акция в поддержку задержанной Марии Колесниковой. На площади возле Комаровского рынка собрались несколько сотен человек.

В основном на площади стоят девушки, в их руках флаги, сообщает РИА «Новости». По предварительным данным, в акции приняли участие несколько сотен человек. Многие скандируют: «Свободу» и «Мария — ты герой». Некоторые автомобили, проезжающие мимо, нажимают на клаксоны в знак поддержки.

Тем не менее к активистам несколько раз подходил мужчина и просил закончить мероприятие, так как оно не согласовано с правительством. Неизвестно, был ли это сотрудник милиции, потому что мужчина был одет в гражданскую одежду.

Во время акции несколько человек были задержаны. Ближе к 19:00 по московскому времени активисты направились в сторону проспекта Независимости. Однако маршрут был изменен после того, как толпу стали сопровождать автозаки и микроавтобусы без номеров. По последним данным, собравшиеся находятся на улице Веры Хоружей.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Мария Колесникова хотела сбежать на Украину к своей сестре. При этом белорусский лидер одобрил задержание Колесниковой сотрудниками МВД.