Сторонники Джонсона собрались помешать экс-главе Минфина занять пост премьера

Бывшему главе Минфина Великобритании Риши Сунаку, который заявил о том, что будет бороться за пост премьера и главы лидера Консервативной партии, намерены помешать сторонники Бориса Джонсона. Об их планах газете Financial Times сообщили источники в правительстве страны.

По данным издания, сторонники Бориса Джонсона, который ранее объявил о своей отставке с поста главы кабмина, винят Сунака в предательстве. Один из чиновников предупредил, что Сунак получит все, что заслуживает, за то, что возглавил процесс свержения Джонсона, написал ТАСС.

По словам источника газеты, Сунака обвиняют в том, что он не известил Джонсона о своем намерении подать в отставку. При этом другой собеседник FT отметил, что бывший министр пытался дозвониться до Джонсона до самого вечера, но не смог

Джонсон 7 июля объявил, что уходит с поста лидера правящей Консервативной партии. Он добавил, что также оставит кресло премьера, когда изберут нового главу консерваторов. Процедуру выбора нового лидера партии должны утвердить на следующей неделе.