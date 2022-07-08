«Худший премьер в истории». Британцы свистом встретили отставку Джонсона

Жители Великобритании, собравшиеся на Даунинг-Стрит во время заявления Бориса Джонсона об отставке с поста премьер-министра, освистали политика. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На кадрах видно, что местные жители называли Джонсона лжецом и призывали «уйти вон». Также многие кричали, что является худшим премьер-министром в истории.

Накануне Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра и уходе с должности лидера Консервативной партии Великобритании.

За последние два дня правительство Джонсона покинули более 50 человек, выразив недоверие его методам работы.

Ирландский фотограф Дин О’Брайен заявил «360», что на место Джонсона придет еще более худший политик. По его словам, британцам необходимо социалистическое правительство, которое станет интересоваться проблемами рабочего класса.