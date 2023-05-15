15 мая 2023, 14:29
Столтенберг заявил о планах покинуть пост генсека НАТО
Столтенберг заявил, что сложит полномочия на посту генсека НАТО осенью 2023 года
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не собирается оставаться на своем посту после осени 2023 года. Он заявил об этом на Демократическом форуме в Копенгагене, его транслировали на YouTube.
«Мой единственный план — сложить свои полномочия этой осенью», — отметил генсек Североатлантического альянса.
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Столтенберг напомнил, что и так будет на посту генерального секретаря НАТО в два раза дольше, чем предполагалось изначально. Генсек блока подчеркнул, что ему больше нечего сказать по поводу его будущего пребывания в этой должности.
В конце апреля Столтенберг побывал в Киеве. После визита он заявил, что все страны НАТО согласны на присоединение Украины к альянсу. Генеральный секретарь добавил, что блок продолжит поддерживать ВСУ столько, сколько потребуется.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что решение о членстве Украины в НАТО принимает не Столтенберг. Вступление страны в блок зависит от государств, входящих в альянс, указывал дипломат.
НАТО
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