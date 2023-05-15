Мир 15 мая 2023, 14:29 Столтенберг заявил о планах покинуть пост генсека НАТО Столтенберг заявил, что сложит полномочия на посту генсека НАТО осенью 2023 года РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не собирается оставаться на своем посту после осени 2023 года. Он заявил об этом на Демократическом форуме в Копенгагене, его транслировали на YouTube.

«Мой единственный план — сложить свои полномочия этой осенью», — отметил генсек Североатлантического альянса.

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Столтенберг напомнил, что и так будет на посту генерального секретаря НАТО в два раза дольше, чем предполагалось изначально. Генсек блока подчеркнул, что ему больше нечего сказать по поводу его будущего пребывания в этой должности.

В конце апреля Столтенберг побывал в Киеве. После визита он заявил, что все страны НАТО согласны на присоединение Украины к альянсу. Генеральный секретарь добавил, что блок продолжит поддерживать ВСУ столько, сколько потребуется.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что решение о членстве Украины в НАТО принимает не Столтенберг. Вступление страны в блок зависит от государств, входящих в альянс, указывал дипломат.