Мир 10 мая 2023, 11:20 Боррель заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО принимает не Столтенберг Глава евродипломатии Боррель: вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга РИА «Новости»

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Решение о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс принимают члены НАТО, а не генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Такое заявление в интервью телеканалу «Секста» сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Он сказал, что присоединение Украины к блоку «зависит не от генерального секретаря НАТО, а от членов НАТО». Боррель отметил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня.

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Ранее Столтенберг говорил, что «двери НАТО остаются открыты» для Украины. Он подчеркивал, что якобы все государства — члены Североатлантического альянса выступили за присоединение Украины. Однако генсек добавил, что данный вопрос станут обсуждать после завершения конфликта, напомнил ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления представителей НАТО о возможном присоединении Украины к блоку опасными и недальновидными. Тем временем глава Военного комитета альянса Роб Бауэр сообщил, что у НАТО есть новые региональные оборонные планы, которые направлены против «России и террористических групп».