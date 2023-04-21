Мир 21 апреля 2023, 11:02 Генсек НАТО заявил, что все страны альянса согласны на членство Украины Генсек НАТО Столтенберг: все страны альянса согласны на присоединение Украины Pxhere

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Все страны, входящие в НАТО, едины во мнении о необходимости присоединения Украины, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после визита в Киев. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса», — подчеркнул Столтенберг.

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Он добавил, что союзники Украины стали поставлять ей больше самолетов, танков и бронетранспортеров. Польша и Словакия отправили истребители МиГ-29, обсуждается предоставление других типов самолетов. Генсек НАТО пообещал, что поддержка Украины продолжится ровно столько времени, сколько потребуется. Альянс готов на «все необходимые меры для сдерживания атак» по территории страны.

По мнению Столтенберга, необходимо постоянно оценивать военные потребности Украины и проводить совещания по этой теме. Он добавил, что речь идет и о том, чтобы поддерживать в рабочем состоянии уже имеющиеся системы вооружений, а не только предоставлять новые.

Йенс Столтенберг отметил, что конфликт на Украине превратился в борьбу на истощение, а это фактически борьба «логистики и снабжения». Именно от обеспечения логистики зависит ситуация на поле боя, считает генсек альянса.

Столтенберг побывал в Киеве 20 апреля.