23 мая 2023, 15:07
Столтенберг призвал страны НАТО расширить военное производство
Столтенберг: страны НАТО должны расширить военное производство для поставок Украине
Государства, входящие в НАТО, должны расширить военное производство, чтобы поставлять оружие Украине и в то же время пополнять собственные запасы. С таким призывом выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, прибывший на встречу министров обороны ЕС. Его слова привел ТАСС.
Генеральный секретарь сообщил, что представителей военно-промышленного комплекса США и Евросоюза позвали на встречу министров обороны НАТО. Она пройдет в Брюсселе 15 июня.
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«Я решил пригласить представителей промышленности по обе стороны Атлантического океана на встречу министров обороны НАТО для обсуждения расширения производства», — пояснил Столтенберг.
Руководитель альянса также поддержал решение стран блока начать готовить украинских пилотов к полетам на американских истребителях F-16. По словам генсека НАТО, обучение летчиков дает возможность в будущем принять решение о поставках этих самолетов Украине.
Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что некоторые страны начали готовить украинских пилотов к полетам на F-16. Одобрение от США на обучение летчиков получили, в частности, Нидерланды.
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