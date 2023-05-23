Мир 23 мая 2023, 11:51 Нидерланды получили зеленый свет на подготовку украинских пилотов к полетам на F-16 Глава МО Нидерландов: мы получили одобрение на подготовку украинских пилотов для F-16 United States Air Force

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США одобрили Нидерландам старт подготовки украинских пилотов к полетам на американских истребителях F-16. Об этом сообщила министр обороны европейской страны Кайса Олленгрен, ее слова привел ТАСС.

«Мы получили зеленый свет», — заявила глава Минобороны Нидерландов.

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Это означает, что государство может продолжить прорабатывать планы по запуску обучения с Данией и другими союзниками, пояснила Олленгрен. Подготовку летчиков она назвала первым шагом, который необходимо сделать, поскольку у Украины должны быть пилоты, умеющие управлять F-16.

На следующем этапе стороны обсудят вопрос поставки истребителей, добавила министр. По словам главы Минобороны Нидерландов, они продолжат переговоры по этой теме с союзниками и странами, у которых есть в распоряжении такие самолеты. Однако сейчас этот вопрос не поднимают, отметила Олленгрен.

Министр не смогла назвать конкретные сроки начала подготовки украинских пилотов, поскольку временные рамки еще не установили. Глава Минобороны Нидерландов призвала запустить обучение как можно скорее.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что несколько стран начали готовить украинских пилотов к полетам на F-16. По его словам, к обучению летчиков приступили в Польше.