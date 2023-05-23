Мир 23 мая 2023, 10:38 Украинских пилотов начали готовить к полетам на F-16 Боррель: ряд стран начал подготовку украинских летчиков на истребителях F-16 United States Air Force

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Несколько стран приступили к подготовке украинских пилотов к полетам на американских истребителях F-16. Об этом сообщил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его процитировало РИА «Новости».

«Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах», — отметил глава евродипломатии.

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По словам Борреля, одним из государств, готовящих украинских летчиков, стала Польша. Руководитель внешнеполитической службы ЕС обратил внимание, что обучение займет время, но чем раньше процесс завершится, тем лучше.

Глава евродипломатии добавил, что подготовка пилотов «откроет дверь» для скорого получения самолетов Украиной. В связи с этим Боррель вспомнил о ситуации с танками. В конечном счете решение о начале необходимых Киеву поставок приходит, подытожил руководитель внешнеполитической службы Евросоюза.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер назвал поставку F-16 Украине приоритетом для США. При этом министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл заявил, что передача истребителей не изменит ход боевых действий в пользу украинской армии.