Мир 10 января 2023, 15:37 Столтенберг призвал страны НАТО и ЕС усилить военную поддержку Украины Генсек НАТО Столтенберг призвал союзников нарастить военную помощь Украины РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наращивания военной помощи Украине. Об этом сообщил Reuters.

По словам генсека альянса, НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве и теперь должны выйти на новый уровень партнерства.

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«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. <…> Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», — заявил он.

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Столтенберг добавил, что Россия потерпела неудачу якобы в попытках разобщить членов альянса из-за украинского конфликта.

Говоря о декларации, генсек альянса имел ввиду документ, который 10 января подписали председатели ЕК и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель и сам Йенс Столтенберг со стороны НАТО.

Хотя текст документа еще не обнародовали, но французские журналисты узнали, что речь идет об объединении Североатлантического альянса и Евросоюза в сфере обороны из-за конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал членов НАТО и США косвенными участниками украинского конфликта, поскольку поддерживают киевский режим вооружением, технологиями и разведывательной информацией.