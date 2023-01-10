Власть 10 января 2023, 14:04 Песков назвал НАТО и США косвенной стороной конфликта на Украине Песков: НАТО и США косвенно участвуют в конфликте на Украине РИА «Новости»

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НАТО и США косвенно, но принимают участие в украинском конфликте. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Опосредованно, косвенно, НАТО и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте», — сказал он.

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Такое мнение Песков объяснил поставками техники на баланс ВСУ со стороны Соединенных Штатов и Альянса. По его словам, данный факт де-факто делает США и НАТО косвенной стороной конфликта.

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Он отметил, что Америка и Альянс поставляют Украине вооружение, технологии и разведывательную информацию.

Ранее пресс-атташе российского президента прокомментировал действия Запада и руководства ВСУ на прекращение российской стороной огня в канун Рождества. По его словам, Украина и ее сторонники проявили цинизм и необъяснимую реакцию. Также он назвал успешное участие хотя бы части верующих в рождественских молитвах достигнутой целью временного прекращения огня.