Мир 10 января 2023, 13:36 Евросоюз и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве Unsplash

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ЕC и НАТО заключили новую декларацию о сотрудничестве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, церемония подписания документа прошла 10 января, в штаб-квартире НАТО. Она расположена в Брюсселе.

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На документе поставили подписи главы обеих организаций. Со стороны НАТО декларацию заверил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Согласие Евросоюза на сотрудничество подписали председатели ЕК и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

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Сам текст декларации пока не обнародован. Однако европейские СМИ частично раскрыли суть соглашения. По данным журналистов Agence France-Presse (AFP), НАТО и ЕС договорились о сотрудничестве в сфере обороны. При этом поводом послужил конфликт на Украине.

Также журналисты французского издания отметили, что все участники соглашения обязуются повысить уровень текущего взаимодействия друг с другом, а также мобилизовать все общие инструменты для достижения единых целей. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.