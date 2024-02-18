Мир 18 февраля 2024, 04:43 Столтенберг, фон дер Ляйен и Кличко собрались «выпить против Путина» баварского пива Bild: участники Мюнхенской конференции собрались выпить против Путина Pixabay

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Участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались на вечеринке под названием «Ночь свободы» с неофициальным девизом «Выпьем против Путина». Об этом написало немецкое издание Bild.

Среди гостей замечены глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, резидент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.

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Помимо перечисленных в списке гостей значились экс-глава МИД США Джон Керри, министр финансов Германии Кристиан Линднер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Также гостями мероприятия стали представители бизнеса и военных структур.

По данным издания, присутствующих угощали гамбургерами, картофелем фри и баварским пивом.

Выступая на Мюнхенской конференции, президент Украины Владимир Зеленский показал свое отчаяние. Он упрекнул партнеров в искусственном дефиците оружия. Украинский лидер попытался пошутить, но политики не оценили его юмор.