Стены посольства России в Праге облили кетчупом

Полицейские задержали в Праге семь человек, которые в ночь на 18 апреля облили кетчупом стены вокруг посольства России в Чехии. Об этом сообщил официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек.

«Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье облили стены посольства РФ кетчупом. Ведется расследование», — заявил он.

В отношении злоумышленников возбуждено дело об административном правонарушении. Их доставили в ближайшее отделение.

Стены посольства уже очистили. По словам задержанных, они взяли кетчуп для изображения крови погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге. По утверждению чешской стороны, те относятся к «офицерам российских спецслужб СВР и ГРУ». На такой шаг власти пошли после открывшихся деталей взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице, при котором погибли два человека. По заявлению политиков, к ним якобы причастны «офицеры российской военной разведки ГРУ».

Дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть страну. МИД России ответил, что Праге хорошо известны последствия «подобных фокусов».