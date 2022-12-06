Мир 06 декабря 2022, 08:55 «Старый трюк по сгущению красок». Минобороны Китая — о докладе Пентагона Минобороны КНР выразило протест на доклад Пентагона о развитии армии Китая в 2022 году РИА «Новости»

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Пентагон выпустил доклад о развитии китайской армии в 2022 году. Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй назвал это вмешательством во внутренние дела страны, спекуляцией и выразил протест, сообщил ТАСС.

«Это старый трюк по сгущению красок и раздуванию китайской военной угрозы», — сказал он в соцсети WeChat.

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Тань Кэфэй обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Китая, в том числе в определение статуса Тайваня, спекуляции на развитии военной мощи страны, искажении ее военной стратегии и национальной обороны. Он сказал, что Минобороны КНР официально выразило протест и строгое представление американской стороне.

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Ранее Пентагон передал на рассмотрение конгресса США документ, в котором обвинил Россию и Китай в сговоре. Военные считают, что в течение 2021 года страны развивали сотрудничество в разных областях, начиная дипломатией, заканчивая экономикой, чтобы противостоять Штатам. Кроме того, страны НАТО одобрили новую стратегию, в которой назвали Россию и Китай главными угрозами своей безопасности.