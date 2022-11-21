21 ноября 2022, 09:50
Американский специалист по безопасности рассказал о стратегической головоломке НАТО
FA: попытка США бороться одновременно с Китаем и Россией обречена на провал
НАТО счел Россию и Китай угрозой для своей безопасности, но борьба одновременно с двумя соперниками станет ошибкой для Альянса, предупредил в статье Foreign Affairs генеральный директор Центра новой американской безопасности (CNAS) Ричард Фонтэйн. По его словам, подобное противостояние истощит США даже при поддержке союзников.
«Нападение на Китай и Россию. Чтобы конкурировать, Соединенным Штатам придется выбирать поле сражения», — предупредил он.
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На саммите в Мадриде лидеры НАТО согласовали новую стратегическую концепцию. Они назвали Россию главной угрозой безопасности Альянса, пообещали тратить больше денег на оборону и подтвердили, что поддержат Украину. Еще одним врагом НАТО впервые официально назвал Китай.
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Ричард Фонтэйн считает, что борьба на два фронта навредит Альянсу, а именно США. Попытка противостоять Китаю и России обречена на провал. Даже при поддержке союзников это истощит страну, Белый дом не сможет сосредоточиться на самых важных вопросах. Властям придется решить своеобразную стратегическую головоломку, считает он, и верно расставить внешнеполитические приоритеты.
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Россия
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