Мир 30 ноября 2022, 02:21 Пентагон назвал причину укрепления отношений России и Китая Пентагон: Китай и Россия укрепляли сотрудничество в 2021 году для противодействия США РИА «Новости»

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Власти России и Китая предпринимали шаги для наращивания партнерства в ряде областей главным образом для противодействия Америке. Об этом говорится в документе Пентагона, переданном на рассмотрение Конгресса США. С ним ознакомился ТАСС.

«В течение 2021 года Россия и КНР продолжали развивать сотрудничество в области стратегической дипломатии, информационной, военной и экономической сферах, направленное главным образом на противодействие Соединенным Штатам», — отмечается в докладе.

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Глава КНР Си Цзиньпин не избегает контактов с российским лидером Владимиром Путиным на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. При этом стороны открыто не называют двусторонние отношения альянсом в сфере безопасности, подытожили в Минобороны США.

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Накануне в Москве и Пекине официально стартовал IV Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Участники мероприятия обсудят вопросы обеспечения энергетической безопасности, а также всестороннего сотрудничества.