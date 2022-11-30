30 ноября 2022, 02:21
Пентагон назвал причину укрепления отношений России и Китая
Пентагон: Китай и Россия укрепляли сотрудничество в 2021 году для противодействия США
Власти России и Китая предпринимали шаги для наращивания партнерства в ряде областей главным образом для противодействия Америке. Об этом говорится в документе Пентагона, переданном на рассмотрение Конгресса США. С ним ознакомился ТАСС.
«В течение 2021 года Россия и КНР продолжали развивать сотрудничество в области стратегической дипломатии, информационной, военной и экономической сферах, направленное главным образом на противодействие Соединенным Штатам», — отмечается в докладе.
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