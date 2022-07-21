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    21 июля 2022, 01:19

    Госдеп назвал «Северный поток» фактором европейской энергобезопасности

    Представитель Госдепа Прайс: США рассчитывают на возобновление работы «Северного потока»

    Александра Ломейко

    В США заявили, что газопровод «Северный поток» является фактором энергетической безопасности Европы. Возобновление поставок позволит европейским странам восполнить свои резервы.

    Соединенные Штаты, отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге, увидели в запуске газопровода способ избежать энергетического кризиса в Европе в краткосрочной перспективе.

    «„Северный поток“ был бы важным элементом этого», — отметил он.

    Пока Европе не удастся снизить зависимость от российских энергоносителей, сказал Прайс, возобновление поставок пойдет на пользу Германии и другим странам. Благодаря этому государства «восполнят резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость».

    В Госдепе особо подчеркнули, что меру необходимо рассматривать именно как временную. После профилактических работ «Северный поток» заработает с мощностью в 30%.