Газ по «Северному потоку» вновь стал поступать в Германию

Газ из России по «Северному потоку» вновь стал поступать в Германию. Это произошло после проведения технических работ на трубопроводе, которые начались еще 11 июля. Об этом написало агентство DPA со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream AG.

«Газ снова течет [по трубопроводу]», — сказал представитель компании.

Он отметил, что газопровод заработает на полную мощность через какое-то время. По его словам, на сегодня заявлены объемы газа, соответствующие тем, которые поставлялись по «Северному потоку» перед техническим обслуживанием. Речь идет о примерно 67 миллионах кубометрах в день, что соответствует примерно 40 % загрузке газопровода.

В среду, 20 июля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что американские власти рассматривают запуск газопровода «Северный поток — 1» как возможность избежать энергетического кризиса в краткосрочной перспективе в Европе.

Также накануне немецкий газотранспортный оператор Gascade выразил надежду на возобновление поставок газа по «Северному потоку». Отмечалось, что из-за сложного технического процесса полное возобновление работы газопровода после ремонта может занять несколько часов. Об этом сообщила газета «Известия».