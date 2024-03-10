Мир 10 марта 2024, 01:44 Надеются на преференции. Западные компании занялись «восстановлением» Украины Bloomberg: зарубежные компании начали работы по восстановлению Украины Unsplash

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Западные компании приступили к восстановительным работам на Украине в надежде на получение преференций в будущем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Крупнейшей инвестиционной возможностью со времен Второй мировой войны», по словам агентства, решили воспользоваться фирмы из Турции, Дании, Германии и Австрии. Они уже начали или планируют восстановительные работы на Украине.

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Компании рассчитывают, что присутствие «на местах» впоследствии позитивно отразится на получении заказов в будущем.

«Учитывая, откуда пойдут деньги, американские и европейские компании, скорее всего, получат львиную долю контрактов, когда они поступят», — отметили авторы статьи.

Стоимость восстановления украинской инфраструктуры, предприятий и жилого сектора оценивается в пределах от 500 миллиардов до триллиона долларов.

По данным Bloomberg, турки намерены заниматься ремонтом мостов и дорог, поставлять электрогенераторы и мобильные госпитали, а немцы и австрийцы планируют освоить направление в сфере инфраструктуры и обороны.

Ранее республиканцы в конгрессе США заявили, что создадут альтернативный проект помощи Украине. Часть финансирования предоставят украинскому правительству в форме кредита.