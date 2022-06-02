Стало известно точное число погибших при стрельбе в Оклахоме

При стрельбе в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, в том числе подозреваемый преступник, который покончил с собой. Об этом рассказали журналистам местные правоохранители.

«Четверо ни в чем не виновных людей убиты. Стрелявший умер от нанесенных себе ранений», — процитировало РИА «Новости» одного из полицейских.

Мужчина 35–40 лет открыл огонь из винтовки на территории медицинского центра 1 июня в 17:00 по местному времени (01:00 2 июня по московскому). Ранее сообщалось о как минимум четырех жертвах. Также в полиции рассказали о «множестве» пострадавших.

О трагедии уведомили президента Джо Байдена. Американские власти предложили помощь местным властям.

Ранее Байден заявлял, что «такого рода массовые расстрелы редко случаются где-либо еще в мире».

Недавно, 30 мая, также стало известно о стрельбе на фестивале в США, погибла женщина. За несколько дней до этого житель Техаса начал стрельбу в начальной школе — по данным СМИ, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. После этой трагедии Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.