Женщина погибла при стрельбе на фестивале в США

Мужчина устроил стрельбу на фестивале в Оклахоме (США). В результате происшествия погиб один человек, еще семь пострадали. Подозреваемый задержан. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на данные бюро расследований штата.

Все произошло на фестивале под открытым небом в Тафте, штат Оклахома. Огнестрельные ранения получили восемь человек, уточнили в заявлении.

«На данный момент один человек погиб и семеро ранены», — сказано материале.

Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Жертвой нападавшего стала 39-летняя женщина. Травмы раненых признали неопасными для жизни.

По данным ведомства, в совершении преступления подозревают 26-летнего американца. Он открыл огонь на фестивале в честь Дня поминовения. На мероприятии находилось около 1,5 тысячи человек. По словам свидетелей происшествия, стрельбе предшествовала ссора.

На прошлой неделе житель техасского городка Ювальде устроил стрельбу в начальной школе. Жертвами 18-летнего стрелка стали 18 детей и трое взрослых. После произошедшего глава Белого дома Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби. Он также заметил, что «такого рода массовые расстрелы редко случаются где-либо еще в мире».